Девушка, работавшая в организации администратором, пользуясь служебным положением, в течение нескольких месяцев присваивала вверенные ей денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского задержали бывшего администратора одного из столичных учреждений, подозреваемую в присвоении более 1,5 миллионов рублей, принадлежащих организации.В территориальный отдел полиции обратился директор автошколы, расположенной на проспекте Вернадского. Он сообщил о том, что в ходе ревизии выявлена недостача денежных средств в размере более 1,5 миллионов рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в хищении 23-летнюю москвичку. Как установлено, девушка, работавшая в данной организации администратором, пользуясь служебным положением, в течение нескольких месяцев присваивала вверенные ей денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93