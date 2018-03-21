Осудили за игорный бизнес. 52-летнюю жительницу Владимира признали виновной в организации и проведении азартных игр. Нелегальный бизнес женщина затеяла ещё 2 года назад. До этого она сама частенько посещала игорные заведения. Используя чужие данные, дама арендовала в центре города помещение и установила там 15 игровых автоматов. Клиентов она заманивала, используя прежние связи. Год назад у бизнес-леди всех одноруких бандитов изъяли силовики.

21.03.2018Осудили за игорный бизнес. 52-летнюю жительницу Владимира признали виновной в организации и проведении азартных игр. Нелегальный бизнес женщина затеяла ещё 2 года назад. До этого она сама частенько посещала игорные заведения. Используя чужие данные, дама арендовала в центре города помещение и установила там 15 игровых автоматов. Клиентов она заманивала, используя прежние связи. Год назад у бизнес-леди всех одноруких бандитов изъяли силовики. Женщина свою вину признала. Судом ей назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. К слову, осуждённая также признана потерпевшей по делу бывшего адвоката Ирины Мустафиной, которая предлагала "крышевать" её подпольное казино за 130 тысяч рублей в месяц. Экс-адвоката обвиняют в покушении на мошенничество. Дело Мустафиной сейчас в стадии судебного рассмотрения.