В 2017 году задолженность россиян возросла с 4,76 триллиона рублей до 4,87 триллиона, сообщила ФССП на своем официальном сайте. Благодаря запрету на выезд за границу удалось взыскать 67,1 миллиарда рублей и закрыть 1,4 миллиона производств. Запрет коснулся 4,5 миллиона жителей страны. Обычного человека не выпустят за границе, если у него есть долг перед государством в размере 10 000 рублей (ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Но для звезд, видимо, это не касается...

В 2017 году задолженность россиян возросла с 4,76 триллиона рублей до 4,87 триллиона, сообщила ФССП на своем официальном сайте. Благодаря запрету на выезд за границу удалось взыскать 67,1 миллиарда рублей и закрыть 1,4 миллиона производств. Запрет коснулся 4,5 миллиона жителей страны.Обычного человека не выпустят за границе, если у него есть долг перед государством в размере 10 000 рублей (ст. 67 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). Но для звезд, видимо, это не касается...Судя по открытым данным банка данных исполнительных производств, актер Алексей Панин задолжал судебным приставам огромную сумму! 211 штрафов выписано ему с апреля 2017-го года – тут взыскания за нарушения правил дорожного движения в разных городах России, за неоплаченную парковку, счета от налоговой инспекции. Самая большая у него задолженность по некоему исполнительному документу в Санкт-Петербурге – свыше миллиона рублей!Общая сумма долгов превышает два миллиона рублей. Однако Панин уверяет, что не может погасить их из-за безденежья. Поэтому судебные приставы запустили процедуру оценки его имущества, после чего оно будет выставлено на торги. А суд запретил Панину покидать страну, пока он не оплатит все штрафы за нарушение ПДД – 375 тысяч рублей.Но это обстоятельство не помешало артисту уехать из России и спокойно развлекаться в Италии. Как ему удалось прорваться через границу?! Скандальный актер признался, что впервые слышит о постановлении судей, и единственное, что всерьез его волнует, сможет ли он вернуться на родину."Я нахожусь в Риме, в Италии. Вы там живете своей жизнь. Я не в курсе ваших там дел в России. Мне въезд не запретили случайно? Я могу вернуться?", – цитирует артиста"Без особого удовольствия наблюдаю за тем, что происходит с Алексеем Паниным. Вот теперь дошло до того, что у него приставы имущество описывать собрались. У него оказывается 51 неоплаченный штраф за нарушение правил вождения. Мне кажется давно уже пора у нас за злостное нарушение КоАП вводить уголовную отвественность. Иначе этот поток не остановить", – прокомментировал эту ситуацию член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян.