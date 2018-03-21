В первой двадцатке самых высокооплачиваемых футболистов российской премьер-лиги оказались семь представителей санкт-петербургского Зенита. На первом же месте в списках самых богатых игроков РФПЛ расположился аргентинский полузащитник сине-бело-голубых Леандро Паредес.

В первой двадцатке самых высокооплачиваемых футболистов российской премьер-лиги оказались семь представителей санкт-петербургского "Зенита". На первом же месте в списках самых богатых игроков РФПЛ расположился аргентинский полузащитник "сине-бело-голубых" Леандро Паредес.Его годовой доход составляет 5 миллионов евро. Почетную вторую строчку занял хорватский защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука (4,6 млн). Замкнул тройку самых высокооплачиваемых футболистов защитник "Зенита" Бранислав Иванович (4,1 млн), сообщает Sports.ru.В первой десятке оказались также Мануэл Фернандеш ("Локомотив", 3,8 млн), Куинси Промес ("Спартак" 3,8 млн), Артем Дзюба ("Арсенал" (Тула), 3,6 млн), Луис Адриано ("Спартак", 3,5 млн), Александр Кокорин ("Зенит", 3,3 млн), Доменико Кришито ("Зенит", 3 млн) и Федор Смолов ("Краснодар", 2,9 млн).Во вторую десятку попали Фернандо ("Спартак", 2,8 млн), Себастьян Дриусси ("Зенит", 2,7 млн), Денис Глушаков ("Спартак", 2,6 млн), Эмануэль Маммана ("Зенит", 2,5 млн), Игорь Акинфеев (ЦСКА, 2,5 млн), Гекдениз Карадениз ("Рубин", 2,5 млн), Матиас Краневиттер ("Зенит", 2,5 млн), Александр Самедов ("Спартак", 2,5 млн), Олег Шатов ("Краснодар", 2,5 млн) и Дмитрий Тарасов ("Локомотив", 2,4 млн).