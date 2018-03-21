Пассажиру одной из китайских авиакомпаний сняли через иллюминатор воздушного судна во время полета удалось сделать запись странного объекта, сопровождавшего самолет. Неопознанный летающий объект движется рядом с самолетом, будто наблюдая за ним, а затем скрывается в облаках.

Пассажируодной из китайских авиакомпаний сняли через иллюминатор воздушного судна во время полета удалось сделатьзапись странного объекта, сопровождавшего самолет. Неопознанный летающий объектдвижется рядом с самолетом, будто наблюдая за ним, а затем скрываетсяв облаках.Примечательно, что никакие радары загадочный объект не засекли.Пилоты никак не прореагировали на его появление, хотя НЛОподлетел довольно близко к корпусу. Специалисты не могут однозначнозаявить о том, какой именно объект запечатлен на кадрах. Формой и размерами странныйобъект похож на дирижабль, но его скорость явно выше, передает Section51-ufo. Известно одно: в подлинности записи никтоне сомневается.