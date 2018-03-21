Пассажиру
одной из китайских авиакомпаний сняли через иллюминатор воздушного судна во время полета удалось сделать
запись странного объекта, сопровождавшего самолет. Неопознанный летающий объект
движется рядом с самолетом, будто наблюдая за ним, а затем скрывается
в облаках.
Пассажиру
одной из китайских авиакомпаний сняли через иллюминатор воздушного судна во время полета удалось сделать
запись странного объекта, сопровождавшего самолет. Неопознанный летающий объект
движется рядом с самолетом, будто наблюдая за ним, а затем скрывается
в облаках.
Примечательно, что никакие радары загадочный объект не засекли.
Пилоты никак не прореагировали на его появление, хотя НЛО
подлетел довольно близко к корпусу. Специалисты не могут однозначно
заявить о том, какой именно объект запечатлен на кадрах. Формой и размерами странный
объект похож на дирижабль, но его скорость явно выше, передает Section51-ufo. Известно одно: в подлинности записи никто
не сомневается.