Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект.
Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.
Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект.
Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.
Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственного
интеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель проекта – полностью исключить
влияние человека на этот процесс, заявляют в Пенсионном фонде.
О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, который
будет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на Инвестиционном
форуме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в феврале этого
года. Ее назвали "База знаний". Система позволяет рассчитывать
размеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает необходимость в
экспертном мнении, обеспечивается прозрачность и единство подхода, заверяют
создатели.
"Новые возможности информационной обработки позволяют
полностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мы
в этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет,
где-то после мая месяца", – сообщил глава Пенсионного фонда России Антон
Дроздов на заседании правления ПФР.
Глава ПФР пояснил, что в мае начнется опытная эксплуатация
системы. Позже она будет внедрена на территории всей России.
Еще одним итогом внедрения новой системы станет уменьшение
числа работников ПФР – соответственно, и расходов на персонал. Ранее
сообщалось, что ПФР сократит 20% сотрудников из-за внедрения цифровых
технологий. Теперь уточняется, что работников станет меньше на 9 тысяч человек.
В целом же за период с 2013 по 2017 год ПФР удалось сократить общие расходы на
содержание фонда с 1,6% до 1,3%, пишет "Газета.ру".