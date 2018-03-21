Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект. Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.

Пенсии россиянам будет начислять искусственный интеллект.Робот займется пенсионерами уже в 2018 году.Новую систему расчета пенсий с привлечением искусственногоинтеллекта пока запустят в пилотном режиме. Цель проекта – полностью исключитьвлияние человека на этот процесс, заявляют в Пенсионном фонде.О намерении привлечь к расчету пенсий россиян ИСКИН, которыйбудет отправлять и обрабатывать запросы в разные организации, было заявлено на Инвестиционномфоруме в Сочи. С прототипом новой системы в ПФР ознакомились в феврале этогогода. Ее назвали "База знаний". Система позволяет рассчитыватьразмеры пенсий в режиме многозадачности. Кроме того, отпадает необходимость вэкспертном мнении, обеспечивается прозрачность и единство подхода, заверяютсоздатели."Новые возможности информационной обработки позволяютполностью исключить влияние человека, в том числе на расчет пенсий в 93%. И мыв этом году будем внедрять этот подход и готовы будем показать, как это будет,где-то после мая месяца", – сообщил глава Пенсионного фонда России АнтонДроздов на заседании правления ПФР.Глава ПФР пояснил, что в мае начнется опытная эксплуатациясистемы. Позже она будет внедрена на территории всей России.Еще одним итогом внедрения новой системы станет уменьшениечисла работников ПФР – соответственно, и расходов на персонал. Ранеесообщалось, что ПФР сократит 20% сотрудников из-за внедрения цифровыхтехнологий. Теперь уточняется, что работников станет меньше на 9 тысяч человек.В целом же за период с 2013 по 2017 год ПФР удалось сократить общие расходы насодержание фонда с 1,6% до 1,3%, пишет "Газета.ру".