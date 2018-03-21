Вся информация о проблемах, связанных с мусорными полигонами в Подмосковье, регулярно передается президенту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он отказался комментировать ситуацию в Волоколамске, где около 50 детей отравились предположительно из-за сильного выброса сероводорода.

Вся информация о проблемах, связанных с мусорными полигонами в Подмосковье, регулярно передается президенту РФ Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отказался комментировать ситуацию в Волоколамске, где около 50 детей отравились предположительно из-за сильного выброса сероводорода на мусорном полигоне "Ядрово"."Это очень ответственная тема. Я не могу голословно отвечать, потому что не располагаю точной информацией о том, что происходит прямо сейчас", — ответил Песков ТАСС на соответствующий вопрос.Однако он напомнил, что президент неоднократно контактировал с руководством Москвы и Подмосковья и получал доклады относительно планов по решению этих проблем."Эти планы очень сложные, они не могут быть решены в одночасье, но они имеются, и они очень комплексные. Это очень серьезные планы", — подчеркнул представитель Кремля.Жители Подмосковья неоднократно жаловались на невозможные условия жизни вблизи свалки "Ядрово". Неприятный запах стоял в Волоколамске и сегодня утром. По данным областного Минздрава, в Волоколамскую центральную районную больницу сегодня обратились 50 детей из разных школ города с жалобами на головную боль, головокружение и тошноту.По мнению замначальника управления образования Волоколамского района Екатерины Волковой, скорее всего, детям стало плохо из-за сильного выброса сероводорода на свалке "Ядрово". "Никаких ЧП в школах не было", — сообщила она.