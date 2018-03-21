Единственная внучка Иосифа Сталина получила дар ясновидящей после страшной болезни. С тех пор она ищет по фото без вести пропавших людей и предсказывает события мирового масштаба.

Единственная внучка Иосифа Сталина получила дар ясновидящей после страшной болезни. С тех пор она ищет по фото безвести пропавших людей и предсказывает события мирового масштаба.Дочка иммигрировавшей из СССР Светланы Аллилуевой, которая, в своюочередь, является наследницей Иосифа Сталина, открыла для себяспособности ясновидящей после перенесенного рака груди. Из-за дешевой медицинскойстраховки 47-летняя Крис Эванс была вынуждена ждать каждого приема онкологачасами в живой очереди. Именно тогда у нее и начались первые видения, сообщает .Сверхъестественные способности стали "подарком" для женщины послестрашной болезни. В городе Портленд, где Эванс содержит маленький антикварныймагазинчик, местную знаменитость называют ведьмой, теперь не только за ее экстравагантныйвнешний вид.Как правило, видения приходят к женщине по утрам, когда она подходитк карте, и ее палец сам указывает на место, где скоро должно произойти что-то ужасное.Эванс не разговаривает по-русски, и до недавних пор ее знаменитый дедушка былдля нее лишь известной личностью из далекой страны, передает. Однако позже, открыв в себе силы экстрасенса, установиласвязь с потусторонним миром и выяснила, что Сталин тоже мог заглядывать загрань реальности. Женщина заявила, что если дачу ее дедушки снесут, то начнетсятретья мировая война.Напомним, что КрисЭванс (Ольга Питерс при рождении) родилась 21 мая 1971 года всемье иммигрировавшей из СССР в 1966 году Светланы Аллилуевой иамериканского архитектора Уэса Питерса, руководившегостроительством Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке. Помимо увлеченийпотусторонним миром и предсказаниями женщина открыла небольшойантикварный магазин, специализирующийся на торговле магическими атрибутами.