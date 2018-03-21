Сразу несколько глав
дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление бывшего сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля. От участия уже отказались послы Великобритании, США,
Германии, Франции, Китая и Евросоюза.
Сразу несколько глав
дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление бывшего сотрудника
ГРУ Сергея Скрипаля. От участия уже отказались послы Великобритании, США,
Германии, Франции, Китая и Евросоюза.
В посольствах Великобритании
и США уже заявили, что рассматривают вариант участия во встрече на рабочем
уровне. Остальные дипмиссии, чьи главы не явятся в российский МИД, пообещали
прислать на встречу своих представителей.
Бывший замминистра
иностранных дел Александр Панов убежден, что реакция послов более чем логична, а
приглашение чиновников такого ранга —
это лишняя мера для подобного мероприятия. "Это не самый, наверное, лучший вариант был —
приглашать именно послов на таком высоком уровне. Это когда действительно их,
может быть, предупредят, что будет какое-то чрезвычайно важное сообщение, а не
просто объяснение ситуации. Для этого, безусловно, есть в посольствах люди
более низкого ранга. Поэтому я с самого начала, когда услышал о том, что есть
приглашение послов, понял, что, скорее всего, конечно, придут не послы, а они
пошлют кого-то из своего посольства. – объяснил свою позицию экс-посол России в Японии, Республике Корея и
Норвегии.
Пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков заявил, что отсутствие британского посла на встрече в
Российском МИД является еще одним шагом в сторону непринятия стороной Британии
российской версии инцидента со Скрипалем, передает BFM.ru. В свою очередь, эксперт Международного института
гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер характеризует
сложившуюся ситуацию как "деградацию международной политики". "Это является демаршем, но не общим. Если бы
это была коллективная позиция, тогда да. А то, что они не придут, это как бы не
очень положительный факт, но он показывает, что, в общем, обсуждения не будет. <…>
То есть если нам отказывают в праве на дискуссию, то очевидно, что дискуссии не
будет. Это всегда плохо, это значит, что будут применяться механизмы и
инструменты, которые хуже, чем дискуссия. Но это выбор, и мы просто можем
говорить о том, что мы его видим и соответственным образом будем принимать
решения.", – рассуждает специалист.
Сообщается, что решения касательно новых санкций против России по делу
Скрипаля еще не были приняты, однако данный вопрос может быть поднят на встрече
лидеров ЕС в ходе саммита, сообщил один из высокопоставленных европейских
чиновников.