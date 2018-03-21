Сразу несколько глав дипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. От участия уже отказались послы Великобритании, США, Германии, Франции, Китая и Евросоюза.

Сразу несколько главдипмиссий не приедут на встречу, где планируется обсудить отравление бывшего сотрудникаГРУ Сергея Скрипаля. От участия уже отказались послы Великобритании, США,Германии, Франции, Китая и Евросоюза.В посольствах Великобританиии США уже заявили, что рассматривают вариант участия во встрече на рабочемуровне. Остальные дипмиссии, чьи главы не явятся в российский МИД, пообещалиприслать на встречу своих представителей.Бывший замминистраиностранных дел Александр Панов убежден, что реакция послов более чем логична, априглашение чиновников такого ранга —это лишняя мера для подобного мероприятия. "Это не самый, наверное, лучший вариант был —приглашать именно послов на таком высоком уровне. Это когда действительно их,может быть, предупредят, что будет какое-то чрезвычайно важное сообщение, а непросто объяснение ситуации. Для этого, безусловно, есть в посольствах людиболее низкого ранга. Поэтому я с самого начала, когда услышал о том, что естьприглашение послов, понял, что, скорее всего, конечно, придут не послы, а онипошлют кого-то из своего посольства. – объяснил свою позицию экс-посол России в Японии, Республике Корея иНорвегии.Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что отсутствие британского посла на встрече вРоссийском МИД является еще одним шагом в сторону непринятия стороной Британиироссийской версии инцидента со Скрипалем, передает BFM.ru. В свою очередь, эксперт Международного институтагуманитарно-политических исследований Владимир Брутер характеризуетсложившуюся ситуацию как "деградацию международной политики". "Это является демаршем, но не общим. Если быэто была коллективная позиция, тогда да. А то, что они не придут, это как бы неочень положительный факт, но он показывает, что, в общем, обсуждения не будет. <…>То есть если нам отказывают в праве на дискуссию, то очевидно, что дискуссии небудет. Это всегда плохо, это значит, что будут применяться механизмы иинструменты, которые хуже, чем дискуссия. Но это выбор, и мы просто можемговорить о том, что мы его видим и соответственным образом будем приниматьрешения.", – рассуждает специалист.Сообщается, что решения касательно новых санкций против России по делуСкрипаля еще не были приняты, однако данный вопрос может быть поднят на встречелидеров ЕС в ходе саммита, сообщил один из высокопоставленных европейскихчиновников.