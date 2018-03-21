Опубликован ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков российской футбольной премьер-лиги. Список толстосумов возглавил 23-летний полузащитник питерского Зенита Леандро Паредес. Он заработал за год 5 миллионов евро.

Опубликован ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых игроков российской футбольной премьер-лиги. Список толстосумов возглавил 23-летнийполузащитник питерского "Зенита"Леандро Паредес. Он заработал за год 5 миллионов евро.На втором месте – нападающий московского "Локомотива" Ведран Чорлука. Один из лучших защитников чемпионата России ежегодно получает 4,5 миллиона евро. Следом идет зенитовец Бранислав Иванович. Отпахавший 9 лет в "Челси" серб в РФПЛ пока не блещет, зато заработал 4,1 миллиона евро.Из россиян в топ-10 попали Артем Дзюба, Александр Кокорин и Федор Смолов. 29-летний форвард тульского "Арсенала" может похвастаться 3,6 миллиона евро. Каждый год мелькающий в рейтинге богачей Кокорин заработал 3,3 миллиона евро.Смолов получил 2,9 миллиона. "Один из немногих русских футболистов, который зарабатывает не только на поле: с этого года он амбассадор Gillette и Beats (доходы от этих контрактов здесь не учтены)", – уточняет , опубликовавший.Отметим, что в десятке толстосумов больше всего представителей "Зенита" – четверо, а также по два представителя "Локомотива" и "Спартака". В рейтинге приведен "чистый" доход футболистов – после уплаты налогов. Цифры не включают в себя премиальные, начисляемые по результатам выступлений.Топ-10 зарплат футболистов Премьер-лиги:1. Леандро Паредес ("Зенит") – 5 миллионов евро;2. Ведран Чорлука ("Локомотив") – 4,5;3.Бранислав Иванович("Зенит") – 4,1;4-5. Мануэл Фернандеш ("Локомотив") – 3,8;4-5. Куинси Промес ("Спартак") – 3,8;6. Артем Дзюба ("Арсенал") – 3,6;7. Луис Адриано ("Спартак") – 3,5;8. Александр Кокорин ("Зенит") – 3,3;9. Доменико Кришито ("Зенит") – 2;10. Федор Смолов ("Краснодар") – 2,9.