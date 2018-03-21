Злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 20-летнего студента по подозрению в совершении мошеннических действий.
В отдел полиции от второкурсника одного из столичных вузов поступило заявление о мошенничестве. Молодой человек сообщил, что передал денежные средства студенту третьего курса за помощь в получении удовлетворительной оценки за экзамен без его фактической сдачи. Но через некоторое время выяснилось, что экзамен не сдан. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.
В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства, не намереваясь выполнять обещанное, и распорядился ими по своему усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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