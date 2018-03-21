Злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы задержали 20-летнего студента по подозрению в совершении мошеннических действий.В отдел полиции от второкурсника одного из столичных вузов поступило заявление о мошенничестве. Молодой человек сообщил, что передал денежные средства студенту третьего курса за помощь в получении удовлетворительной оценки за экзамен без его фактической сдачи. Но через некоторое время выяснилось, что экзамен не сдан. Материальный ущерб составил 37 тысяч рублей.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник подделал подписи в зачетной книжке и экзаменационном листе потерпевшего, забрал денежные средства, не намереваясь выполнять обещанное, и распорядился ими по своему усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Тропарево-Никулино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39