Британец погиб из-за неисправности кресла электрорегулировкой в кинотеатре. Кинолюбителю зажало голову подставкой для ног.

Британецпогиб из-за неисправности кресла электрорегулировкой в кинотеатре. Кинолюбителю зажало голову подставкой для ног.Мужчина купил билет в VIP зону кинотеатра Бирмингема. Кресла этого зала оборудованыподставками для ног и панелями управления. Во время просмотра фильма британецуронил свой телефон между сидениями. Наклонившись достать устройство, он застрялголовой. Вытащить пострадавшего удалось только после того, как очевидцысломали подножку.Покамужчину вызволяли из-под кресла, у него произошел сердечный приступ. Вкинотеатр вызвали скорую помощь. Медикам удалось перезапустить сердце любителякино, после чего он был доставлен в городскую больницу. Через неделю британецскончался.Добавим, что зависимость от мобильных устройств уже сгубила неодну жизнь. Например, в Китае молодой человек приехал на экскурсию в священныедля буддистов горы Цзюхуашань в провинции Аньхой вместе с отцом. Во времяосмотра достопримечательностей он устал и присел на установленные дляпредотвращения падения туристов перила с крыши дворца, чтобы немного поиграть водно из приложений на телефоне. Однако он увлекся, позабыл о том, что сзадинего ничего нет, и кубарем полетел вниз.В Москве от удара током погибла девушка. Онапоставила телефон на зарядку, когда принимала ванну. В какой-то момент девушкарешила сделать селфи и взяла смартфон, не отключая его от электросети. Аппаратвыскользнул из рук и упал в воду, что и вызвало удар током.