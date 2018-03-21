Владимир Пресняков высказался о коллегах по отечественному шоу-бизнесу. Так, артист признался, что считает Ольгу Бузову классной.

Владимир Пресняков высказался о коллегах по отечественному шоу-бизнесу. Так, артист признался, что считает Ольгу Бузову классной.Владимир Пресняков прокомментировал массовый исход отечественных знаменитостей в Сеть. К примеру, он признался, что не завидует Дмитрию Маликову, который сейчас невероятно популярен именно как блогер. "Я его тут встретил недавно. Он рассказал, что давно хотел это сделать, и он сумел это сделать. А я не пойду туда, в Сеть. Не пойду. Мне есть что сказать песнями. Это здорово, конечно, это работает, но те люди, которые его любят, даже не знают, насколько он колоссальный музыкант", – отметил Пресняков.Артист признался, что он вообще интернетом мало пользуется, а с ведением социальных сетей ему помогают. Тем не менее, Владимир дал понять, что находится в курсе событий, происходящих в стране и мире. К примеру, он коснулся личности Ольги Бузовой, которая сейчас невероятно популярна."Давай начнем с того, что все эти истории, которые живут день, к примеру, "Бузова показала сиську", обязательно кто-то возьмет и напишет. Следующий день – Бузова опять что-то сделала – ничего, кстати, не имею против этой девушки, она добрая, классная. Но все это считанные дни. Ты забываешь, что было в России позавчера", – цитирует певца .Пресняков объяснил, что живет, руководствуясь другими критериями. "Для меня самое главное – это возвращение домой, к моему маленькому бобику, который для меня все значит, к моей жене. И это не говорит о том, что сцена не важна. Для меня важна сцена, важно то, что будет на 50-летии и вообще на моих концертах. А хайп… Мы делали раньше много прикольного, были "против системы" все. Но мы все-таки были добрые. Сумасшедшие были на вес золота. Была, наверное, одна Жанка Агузарова. А сейчас этого столько… Везде, в каждом и во всем", – заключил Владимир Пресняков.