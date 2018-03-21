Корреспондент Dni.Ru выяснил, о чем шушукались бывшие сватьи. Ведь они так давно не виделись!

Корреспондент Dni.Ru выяснил, о чем шушукались бывшие сватьи. Ведь они так давно не виделись!У солистки группы "Самоцветы" Елены Пресняковой постоянные гастроли. Песни про "Мой адрес – советский" и "Мы поедем – мы помчимся" люди хотят слушать во всех городах и селах. Поэтому дома 70-летняя Преснякова почти не бывает. Не говоря уже про встречи с живущими отдельно родственниками.Свою бывшую сватью Аллу Пугачева солистка легендарного ВИА не видела очень давно. Наверное, еще и поэтому Преснякова согласилась участвовать в юбилейном вечере Ильи Резника, ведь главной звездой концерта значилась Примадонна. Гримерки у артистов были разные, но директор Аллы Борисовны пригласила Преснякову зайти к артистке.А на выходе солистку "Самоцветов" ждал корреспондент Dni.Ru, чтобы выяснить: о чем на протяжении десяти минут тайно от посторонних глаз шушукались не кровные, но родственницы. "Алла мне очень часто снится, – призналась Елена Петровна. – Сегодня мы с ней обсуждали грядущей Володи (Пресняков-младший, – Прим. ред.). Ему 29 марта исполнится 50 лет, готовимся. Все, больше ничего не скажу, а то снова брякну что-то не то, а меня потом близкие будут ругать, так бывало уже".в интервью Dni.Ru Преснякова была более откровенна. "С Аллой сегодня, к сожалению, мы созваниваемся и общаемся редко, в основном по делу, – рассказывала артистка. – Хотя, не скрою, иногда очень хочется ей позвонить, просто пообщаться о жизни, повспоминать. Но я знаю, как она загружена детьми, делами, людьми, поэтому себя сдерживаю. Уверена, что когда на тебя валится подобный поток бесконечных дел, ответственности и проблем, то волей-неволей начинаешь даже с друзьями и родственниками говорить с нотками деловитости. Зато уж когда мы наконец встречаемся, можем часами болтать. Алла меня в гости часто зазывает: "Ленок, давай, собирайся, дом-то огромный!" Но я пока к ней так и не выбралась".