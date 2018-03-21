Одиночество – это состояние души, которое характеризуется тем, что люди, которые страдают данным недугом, зачастую сами не хотят вырваться из этого состояния. Одиночество бывает очень удобно для людей, которые выстраивают свой быт, ориентируясь исключительно на себя.

Одиночество– это состояние души, которое характеризуется тем, что люди, которые страдаютданным недугом, зачастую сами не хотят вырваться из этого состояния. Одиночествобывает очень удобно для людей, которые выстраивают свой быт, ориентируясьисключительно на себя.Такиелюди могут дома ходить в старом халате, проводить вечера, лежа на диване,смотря телевизор. Во время редких откровенных бесед с друзьями они могутсказать, что одиноки и очень от этого страдают, но очень часто делают этотолько для получения особого отношения к себе.Одинокийчеловек, который решил изменить свой жизненный статус, должен быть готов ктому, что ему пора разрушить замкнутый круг и впустить в свою жизнь другихлюдей. Если человек долго был один, то у него может возникнуть сильная жаждаобщения, которую он будет готов разделить и с близкими людьми, и с незнакомыми.Находясь долгое время в одиночестве, он может не замечать разницы междуприятным общением и навязанным, а последнее может вызвать у окружающих желаниеотгородиться и ограничить общение с одиноким человеком. Со стороны одиночкитакое отношение к себе может быть расценено как абсолютное нежелание общаться,после чего он снова замкнется и, словно улитка, спрячется в свою ракушку.Такоеповедение обусловлено тем, что одиночка, заводя такую дружбу, являетсяпользователем, он хочет только получать. Он считает, что все время его друга должнобыть полностью посвящено ему. Важным шагом для преодоления одиночества являетсяискренний интерес к личности другого человека. В этом случае, одинокий человекбудет хотеть не только получать что–то для себя, но и отдавать взамен.Пошаговаяинструкция для тех, кто решился побороть одиночество, выглядит так: бытьготовым впустить в свою жизнь новых людей, научиться слушать и интересоватьсяжизнью "другого", быть активным, не бояться говорить о своих желаниях, говорить"Нет" и быть готовым принимать отказы других.Есливы твердо решили, что больше не хотите быть одиноким и несчастным, вы решилистать счастливым человеком, у которого есть любимый человек и много хорошихдрузей, то надо найти способ и место для интересного знакомства.Спортивная секция, кружок поинтересам. Смело идите туда, где собираются люди,которые разделяют ваши интересы. Например, запишитесь в спортзал, там высможете найти друзей, единомышленников, которые всегда вас поддержат.Интернет, компьютерные игры.Многие люди находят поддержку и друзей в интернете, хоть это и не заменитнастоящие общение, но может помочь в познании азов общения.Терапевтическая группа. Плюсомтакого подхода является то, что такая группа может быть посвящена как раз темеодиночества. Многие одинокие люди собираются в одном месте с психологом, рассказываюто себе, учатся делиться переживаниями и слушать других, а опытный специалиствсегда сможет их направить.Одиночество– это страшный душевный недуг, который в наше время поражает все больше людей,но в наших силах победить его и стать счастливым. Когда вам будет казаться, что вы одиноки иничего нельзя с этим сделать, вспомните слова Альбера Камю: "Самой холоднойзимой я узнал, что внутри меня непобедимое лето".