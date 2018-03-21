Маша Распутина на юбилейный концерт Ильи Резника пришла как королева – с охапкой роз, с охранником. На праздничном вечере в Кремле ей предстояло спеть два хита. Но все закончилось скандалом...

Маша Распутина на юбилейный концерт Ильи Резника пришла как королева – с охапкой роз, с охранником. На праздничном вечере в Кремле ей предстояло спеть два хита. Но все закончилось скандалом...Алле Агеевой, как от рождения звали Машу Распутиной, уже 53 годика. Но она до сих пор мнит себя секс символом и потрясает – сексуальными губами, выразительной грудью, оголенными ногами. В этот раз артистка блистала и блестела – колготками, платьем. Она подошла к журналистам и скомандовала: "Снимайте меня издали и только по пояс, я так моложе кажусь!"Репортеры задавали ей нейтральные вопросы – о том, как ухаживает за собой, имеет ли накопления на "черный день". А певица хохотала, кокетничала и даже зачем-то брякнула о "будущих внуках". Но черт дернул съемочную группу канала НТВ спросить артистку о ее старшей дочери, которая якобы пропала. Нормальный вопрос, которых волнует многих поклонников певицы. Тем более, репортеры имеют право поднимать даже самые неудобные темы – работа такая.Но улыбавшаяся и цветущая еще мгновение назад Распутина вдруг изменилась – ее лицо перекосило от гнева, и она заорала благим матом на все артистическое фойе Кремлевского дворца: "Пошла на ***, ***ая дура, ****ь". Распутина по-хамски, как последняя хабалка, послала и оскорбила журналистку и фурией улетела.Напомним, что старшая дочь артистки Лидия много лет страдает психическим расстройством и находится под наблюдением врачей. Ее нервная система дала сбой после развода родителей: девушка переживала так сильно, что оказалась на больничной койке Постепенно сроки пребывания дочери Распутиной в психушке выросли до девяти месяцев в году. А когда девушка выписывалась, часто бомжевала – своего жилья не было. После смерти отца Лидия должна была принять долю в его четырехкомнатной квартире, однако оформлять документы никто не явился. Знакомые забили тревогу и заявили что Лидия пропала".