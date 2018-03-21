Правоохранители Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со стороны собственных родителей, при этом официально числилась без вести пропавшей.

ПравоохранителиГермании вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил вшкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию состороны собственных родителей, при этом официально числилась без вестипропавшей.В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделение SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, сломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.По сообщениямполиции, пропавшего ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу,множество раз подвергая "рабыню" сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогиемама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться", —цитирует письмо издание TheSun.В ходе ареста семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. На данный момент всеполученные материалы изучаются следователями.Сообщается, что потерпевшая пропала из детского дома в октябре прошлого года. Девочка была помещена в приют социальными службами из-за "садистских наклонностей ее матери и отчима". Во время розыскных мероприятий полицейские обыскали дом семьи шесть раз, однако только недавно им удалось обнаружить страшную находку. Местный прокурорподтвердил, что 52-летнюю женщину и 46-летнего мужчину проверяют на предметподозрения в сексуальном насилии над несовершеннолетним. На время следствия задержанных поместят в разные тюрьмы сповышенным уровнем охраны, где они будут находиться под особым контролем.