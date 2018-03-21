Правоохранители
Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в
шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со
стороны собственных родителей, при этом официально числилась без вести
пропавшей.
Правоохранители
Германии вызволили из плена ребенка, который на протяжении шести месяцев жил в
шкафу. Все это время девочка подвергалась сексуальному насилию со
стороны собственных родителей, при этом официально числилась без вести
пропавшей.
В спасении 13-летнего подростка участвовали офицеры элитного полицейского подразделение SEK. Отряд, который обычно проводил операции с заложниками и террористами, сломал дверь злополучной квартиры, чтобы освободить жертву.
По сообщениям
полиции, пропавшего ребенка большую часть времени держали в закрытом шкафу,
множество раз подвергая "рабыню" сексуальному насилию. Чтобы запутать следствие, подозреваемые написали поддельную записку от имени дочери. "Дорогие
мама и папа, я ушла из дома, потому что больше не могу тут находиться", —
цитирует письмо издание The
Sun.
В ходе ареста семейной пары были изъяты их компьютеры и оборудование для записи видео. На данный момент все
полученные материалы изучаются следователями.
Сообщается, что потерпевшая пропала из детского дома в октябре прошлого года. Девочка была помещена в приют социальными службами из-за "садистских наклонностей ее матери и отчима". Во время розыскных мероприятий полицейские обыскали дом семьи шесть раз, однако только недавно им удалось обнаружить страшную находку. Местный прокурор
подтвердил, что 52-летнюю женщину и 46-летнего мужчину проверяют на предмет
подозрения в сексуальном насилии над несовершеннолетним. На время следствия задержанных поместят в разные тюрьмы с
повышенным уровнем охраны, где они будут находиться под особым контролем.