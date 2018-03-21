В одной из школ города Шадринск Курганской области девочка-подросток
расстреляла своих одноклассников из пневматического пистолета. Детям оказана
медицинская помощь. По счастливой случайности серьезных ранений удалось
избежать.
В одной из школ города Шадринск Курганской области девочка-подросток
расстреляла своих одноклассников из пневматического пистолета. Детям оказана
медицинская помощь. По счастливой случайности серьезных ранений удалось
избежать.
13-летняя девочка принесла стрелковое оружие из дома.
Как уточнил руководитель пресс-службы областного управления МВД Елена Радаева, после
конфликта с другим учеником школьница достала пневмат из рюкзака и открыла
огонь.
Пока известно о семерых пострадавших, которые отделались синяками
и ссадинами. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся, сообщает телеканал "".
Нападения детей друг на друга в российских школах перестают быть
редкостью. В конце прошлого года в подмосковной Ивантеевке девятиклассник
заявился на урок, вооруженный травматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом.
Тесаком он раскроил голову учительнице, от дыма и выстрелов из
"травмата" пострадали трое учеников. Позже выяснилось, что школьник
планировал нападение больше года, о чем открыто писал на своей странице в соцсети
"ВКонтакте". Предметом его поклонения были подростки из США,
устроившие бойню в учебном заведении Columbine.
В Москве охранник одной из школ задержал
ученика с опасным грузом. Школьник пытался пронести в учебное заведение
несколько ножей и бензин для зажигалки. Видимо, чтобы спрятать в тайнике в
ожидании, когда наступит день Х. Примечательно, что и у юного
"мясника" из Улан-Удэ нашелся в школе такой схрон, где он держал бутылку
с "коктейлем Молотова".