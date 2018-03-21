В одной из школ города Шадринск Курганской области девочка-подросток расстреляла своих одноклассников из пневматического пистолета. Детям оказана медицинская помощь. По счастливой случайности серьезных ранений удалось избежать.

В одной из школ города Шадринск Курганской области девочка-подростокрасстреляла своих одноклассников из пневматического пистолета. Детям оказанамедицинская помощь. По счастливой случайности серьезных ранений удалосьизбежать.13-летняя девочка принесла стрелковое оружие из дома.Как уточнил руководитель пресс-службы областного управления МВД Елена Радаева, послеконфликта с другим учеником школьница достала пневмат из рюкзака и открылаогонь.Пока известно о семерых пострадавших, которые отделались синякамии ссадинами. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся, сообщает телеканал "".Нападения детей друг на друга в российских школах перестают бытьредкостью. В конце прошлого года в подмосковной Ивантеевке девятиклассникзаявился на урок, вооруженный травматическим ружьем, дымовыми шашками и ножом.Тесаком он раскроил голову учительнице, от дыма и выстрелов из"травмата" пострадали трое учеников. Позже выяснилось, что школьникпланировал нападение больше года, о чем открыто писал на своей странице в соцсети"ВКонтакте". Предметом его поклонения были подростки из США,устроившие бойню в учебном заведении Columbine.В Москве охранник одной из школ задержалученика с опасным грузом. Школьник пытался пронести в учебное заведениенесколько ножей и бензин для зажигалки. Видимо, чтобы спрятать в тайнике вожидании, когда наступит день Х. Примечательно, что и у юного"мясника" из Улан-Удэ нашелся в школе такой схрон, где он держал бутылкус "коктейлем Молотова".