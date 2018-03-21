Моряки Северного флота России отреставрировали первое отечественное зенитное орудие. 76-миллиметровую пушку нашли во время учений на архипелаге Новая Земля, недалеко от обсерватории Маточкин Шар.

Моряки Северного флота России отреставрировали первое отечественное зенитное орудие. 76-миллиметровую пушку нашли во время учений на архипелаге Новая Земля, недалеко от обсерватории Маточкин Шар, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.После чего орудие доставили в арсенал флота, где его восстановили и подготовили к стрельбе. На испытаниях пушка сделала пять залпов. Теперь она продолжит службу в российских вооруженных силах. Командующий СФ Николай Евменов приказал подготовить для зенитки специальные салютные боеприпасы.76-миллиметровое орудие конструкции Тарновского-Лендера выпускалось с 1915 года. Зенитка успела пройти боевое крещение в Первой мировой войне, где сбивала немецкие аэропланы. К началу Великой Отечественной эта пушка все еще находилась на вооружении Красной армии. Ее ставили на боевые корабли и бронепоезда. Но позднее заменили на более современные модели.