В топливных баках автомобилей скоро будет плескаться сорокаградусная смесь с хорошо знакомым россиянам ароматом. Только в привычной пропорции этиловый спирт смешают не с водой из горных родников, а с дешевыми продуктами нефтепереработки.

В топливных баках автомобилей скоро будет плескаться сорокаградуснаясмесь с хорошо знакомым россиянам ароматом. Только в привычной пропорцииэтиловый спирт смешают не с водой из горных родников, а с дешевыми продуктаминефтепереработки.Дешево, чисто и сердито. Альтернативное автомобильное топливоразработали во Всероссийском НИИ переработки нефти. Как сообщают авторыразработки, биоэтанол предполагается получать из переработанной фуражнойпшеницы или отходов древесины. А смешивать его надо в пропорции "сорок кшестидесяти" с самой дешевой продукцией нефтеперерабатывающих заводов.Вносить какие-либо изменения в автомобильный двигатель непотребуется, отметил завотделом автомобильных и авиационных бензинов института МихаилЕршов. "У такой смеси низкоесодержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля.Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателембез модификаций", – рассказал специалист.Главное препятствие на пути распространения биотоплива – егоконечная цена. Себестоимость-то низкая, зато акцизы высокие, объяснил президентРоссийской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. "Сейчас государству всеравно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизомодинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно", –подчеркнул эксперт. Так что альтернатива обычному бензину станет экономическивыгодной только в том случае, если в России для биоэтанола акциз отменят.В некоторых странах такое топливо уже активно используется -к примеру, в Бразилии, Таиланде и США. Что же касается России – то, по мнениюэкспертов, водители едва ли полностью перейдут на "альтернативу",даже если она подешевеет. Исключение, считают специалисты, составит СеверныйКавказ: в регионе много простаивающих спиртовых заводов, которые смогутзаняться производством биоэтанола, пишет .