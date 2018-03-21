В топливных баках автомобилей скоро будет плескаться сорокаградусная
смесь с хорошо знакомым россиянам ароматом. Только в привычной пропорции
этиловый спирт смешают не с водой из горных родников, а с дешевыми продуктами
нефтепереработки.
В топливных баках автомобилей скоро будет плескаться сорокаградусная
смесь с хорошо знакомым россиянам ароматом. Только в привычной пропорции
этиловый спирт смешают не с водой из горных родников, а с дешевыми продуктами
нефтепереработки.
Дешево, чисто и сердито. Альтернативное автомобильное топливо
разработали во Всероссийском НИИ переработки нефти. Как сообщают авторы
разработки, биоэтанол предполагается получать из переработанной фуражной
пшеницы или отходов древесины. А смешивать его надо в пропорции "сорок к
шестидесяти" с самой дешевой продукцией нефтеперерабатывающих заводов.
Вносить какие-либо изменения в автомобильный двигатель не
потребуется, отметил завотделом автомобильных и авиационных бензинов института Михаил
Ершов. "У такой смеси низкое
содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы автомобиля.
Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным двигателем
без модификаций", – рассказал специалист.
Главное препятствие на пути распространения биотоплива – его
конечная цена. Себестоимость-то низкая, зато акцизы высокие, объяснил президент
Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев. "Сейчас государству все
равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются акцизом
одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно", –
подчеркнул эксперт. Так что альтернатива обычному бензину станет экономически
выгодной только в том случае, если в России для биоэтанола акциз отменят.
В некоторых странах такое топливо уже активно используется -
к примеру, в Бразилии, Таиланде и США. Что же касается России – то, по мнению
экспертов, водители едва ли полностью перейдут на "альтернативу",
даже если она подешевеет. Исключение, считают специалисты, составит Северный
Кавказ: в регионе много простаивающих спиртовых заводов, которые смогут
заняться производством биоэтанола, пишет .