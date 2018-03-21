Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. «Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™, в том числе разыграет более 5000 билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата.

21.03.2018Крупнейший в России провайдер цифровых услуг Ростелеком стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся, - заявил первый вице-президент Ростелекома Владимир Кириенко.Ростелеком готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™, в том числе разыграет более 5000 билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. Для малого и среднего бизнеса, в свою очередь, Ростелеком подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.Я уверен, что вместе с FIFA мы сможем сделать чемпионат по-настоящему захватывающим и доступным для каждого, кто ждет интересной и красивой игры - подытожил Владимир Кириенко.Мы очень рады присоединению лидера рынка телекоммуникаций к группе Региональных Спонсоров FIFA, - отметил Коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок и добавил: Ростелеком, также, как и FIFA объединяют людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир.21-й чемпионат мира по футболу FIFA в первый раз пройдет на территории России в период с 14 июня по 15 июля 2018 года. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. 64 матча будут проведены, чтобы определить победителя турнира.* * *Международная федерация футбола (FIFA) является головной организацией для своих членов — на данный момент это 211 национальных футбольных ассоциаций. Основные задачи FIFA заключаются в развитии футбола по всему миру, проведении международных соревнований и защите принципов футбола (борьба с манипуляциями во время матчей, использованием допинга и т.д.), что закреплено в положениях Федерации.Чемпионаты мира FIFA проходят в различных формах, включая первенства для юниоров, мужчин и женщин, а также состязания по мини-футболу, пляжному футболу или матчи между клубами. Чемпионат мира FIFA среди мужчин — это не только одно из самых популярных спортивных событий в мире, но и финансовая опора FIFA и деятельности Федерации по поддержке футбола по всему миру. Финансовый успех Чемпионата мира позволяет FIFA осуществлять широкий ряд программ развития футбола, таких как финансирование, создание инфраструктуры и предоставление собственных ноу-хау для ассоциаций-членов.Более подробная информация о FIFA доступна на сайте Федерации, а также на официальных страницах в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и LinkedIn.* * *ПАО Ростелеком () – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома - более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.