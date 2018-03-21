Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. «Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко ..

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг «Ростелеком» стал официальным российским спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.«Ростелеком стремится предоставить цифровой доступ ко всему, что важно для наших пользователей, и мы, конечно, не могли пройти мимо Чемпионата Мира 2018 — одного из самых ожидаемых событий в мире спорта. И став спонсорами события, мы сделаем все, чтобы просмотр игр был простым, ярким и запоминающимся»,- заявил первый вице-президент«Ростелекома»Владимир Кириенко.«Ростелеком» готовит для своих абонентов комплексный пакет услуг для реализации преимуществ, связанных с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2018™, в том числе разыграет более 5000 билетов, чтобы пользователи могли во всех красках не только увидеть, но и почувствовать все эмоции чемпионата. Для малого и среднего бизнеса, в свою очередь, «Ростелеком» подготовил специальное предложение, которое поможет владельцам превратить свои заведения в центры притяжения для футбольных фанатов.«Я уверен, что вместе с FIFA мы сможем сделать чемпионат по-настоящему захватывающим и доступным для каждого, кто ждет интересной и красивой игры» - подытожил Владимир Кириенко.«Мы очень рады присоединению лидера рынка телекоммуникаций к группе Региональных Спонсоров FIFA», - отметил Коммерческий директор ФИФА Филипп ЛеФлок и добавил: «Ростелеком, также, как и FIFA объединяют людей: телекоммуникационные компании связывают людей с их друзьями и информацией, а ФИФА использует футбол как общую нить, соединяющую весь мир».