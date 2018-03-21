УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Арутюняна Рафаэля Тиграновича, 20.07.1980 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Арутюняна Рафаэля Тиграновича, 20.07.1980 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 01.09.2017.Приметы: на вид 36-38 лет, рост около 175 см, худощавого телосложения, лицо круглое, кавказского типа, волосы короткие, темные, глаза темные.Особых примет нет, одежда не установлена.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93