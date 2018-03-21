ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Митрофанова Александра Михайловича, 2001 года рождения...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное разыскивает пропавшего без вести Митрофанова Александра Михайловича, 2001 года рождения, уроженца г. Москвы, который в 08-30 19 марта 2018 года ушел из дома на Домодедовской улице и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 16-17 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткая стрижка.Особые приметы: отек на губах, мешки под глазами.Был одет: зеленый пуховик, джинсы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22