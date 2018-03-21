УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Никулочкина Андрея Александровича, 08.07.1986 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Никулочкина Андрея Александровича, 08.07.1986 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 2009 года.Приметы: на вид 31-32 года, рост около 180 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы прямые темно-русые, сутулый.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93