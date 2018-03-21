ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве разыскивает пропавшего без вести Шипова Валерия Валентиновича, 1953 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Шипова Валерия Валентиновича, 1953 года рождения, жителя города Москвы, который 01.09.2016 ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 60-65 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые.Был одет: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 657-65-65; 8 (495) 376-66-66; 8 (495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18