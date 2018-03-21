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<a href="http://33live.ru/novosti/21-03-2018-sindrom-dauna-ne-prigovor.html" target="_blank">Синдром Дауна - не приговор!</a> - Поддержите не таких, как Вы. 21-го марта - Международный день поддержки людей с синдромом Дауна. Отмечается он с 2006-го года. Генетическая особенность образуется в результате лишней копии 21-ой хромосомы. По данным ассоциации родителей детей-инвалидов Свет, в нашей области родители перестали отказываться от детей, если они рождаюся у них с синдромом Дауна. Более того, четыре приёмных семьи пожелали взять из детских домов на воспитание именно детей-даунов.