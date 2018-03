Международная федерация хоккея, основываясь на обработанной статистике, опубликовала список европейских клубов, лидирующих по средней посещаемости матчей в регулярном сезоне-2017/18. Санкт-петербургский СКА оказался в нем на втором месте. Игры команды Олега Знарка посетили в среднем 11847 зрителей.

Международная федерация хоккея, основываясь на обработанной статистике, опубликовала список европейских клубов, лидирующих по средней посещаемости матчей в регулярном сезоне-2017/18. Санкт-петербургский СКА оказался в нем на втором месте. Игры команды Олега Знарка посетили в среднем 11847 зрителей.Лидером же в списке самых посещаемых клубов Европы стал швейцарский "Берн" – 16371 человек наблюдали за встречами своих любимцев. Третье место досталось еще одному клубу из КХЛ – минскому "Динамо" (11738).В двадцатку лучших по посещаемости клубов Европы вошли также ярославский "Локомотив" (11-е место, 8139), омский "Авангард" (12-е, 7741) и столичный "Спартак" (16-е, 7493).Annual attendance study with Europe's top-100 is out! For 17th consecutive season it is led by @scbern_news (SUI) followed by @hcSKA, @hc_dinamominsk, @Eisbaeren_B, @Koelner_Haie_72, @jokerithc, @adlermannheim, @frolunda_hc, @zsclions and @HCSpartaPraha! https://t.co/gyxjp6X0nh pic.twitter.com/57kRB5CLM2— IIHF (@IIHFHockey) 20 марта 2018 г.