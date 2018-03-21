«Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. «Ростелеком» обеспечивал ..

«Ростелеком» подвел итоги проведения видеонаблюдения и видеотрансляции на выборах Президента РФ, которые прошли во всех регионах России 18 марта 2018 года. «Ростелеком» обеспечивал видеонаблюдение и функционирование портала трансляции по поручению Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Для организации видеонаблюдения специалисты компании установили камеры в помещениях более чем 46 тысяч участковых и территориальных избирательных комиссий. Во Владимирской области было установлено 954 камеры.«Ростелеком» запустил портал нашвыбор2018.рф, с помощью которого жители из любых регионов России могли наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени. В отличие от выборов 2012 года, в этом году трансляция велась в онлайн-режиме со всех избирательных участков, оборудованных системой видеонаблюдения.Всего в период с 23:00 17 марта 2018 года по московскому времени до окончания подсчета голосов в самых западных регионах России видео на портале трансляций посмотрели более 2 миллионов жителей страны. В центральной России порталом воспользовались более 770 тыс. человек, при этом отдельно учитывалось каждое подключение пользователя к трансляции на любом участке региона. Для просмотра видео на портале пользователям не требовалась регистрация, достаточно было выбрать нужный участок и открыть окно трансляции с помощью стандартного медиаплеера. В моменты пиковой нагрузки портал нашвыбор2018.рф обслуживал до 331 тысяч пользователей одновременно. Общее время трансляции на портал составило 1,2 млн часов.Для обеспечения поддержки всех пользователей портала нашвыбор2018.рф, включая представителей УИК и ТИК, компания предоставила интеллектуальный номер 8-800-301-00-55. За время работы системы видеонаблюдения на телефон горячей линии позвонили почти 12 тысяч пользователей. Дополнительно авторизовавшись с помощью учетной записи портала Госуслуг, пользователи могли отправить обращения в службу технической поддержки прямо с портала трансляций. За время работы портала в «Ростелеком» поступило более 2 тысяч таких писем.При реализации проекта видеонаблюдения на выборах Президента в 2018 году «Ростелеком» создал также Служебный портал для мониторинга готовности и работоспособности средств видеонаблюдения, что позволило упростить контроль над ракурсами камер и дать возможность членам избирательных комиссий просматривать записи в течение дня голосования.Впервые на мероприятии такого уровня компания использовала отечественное решение для мониторинга ресурсов и сервисов территориально-распределенной ИТ-инфраструктуры – программно-аппаратный комплекс «СКИТ».Кроме того, в рамках проекта были расширены функциональные возможности подсистемы связи и передачи данных и подсистемы обеспечения безопасности информации регионального фрагмента системы ГАС «Выборы» по 32 субъектам Российской Федерации.Для доставки видеосигнала с избирательных участков «Ростелеком» впервые в истории проекта использовал распределенную облачную платформу NGENIX. Она обеспечила возможность бесперебойного просмотра потокового видео в разных регионах страны и гарантировала информационную безопасность портала. В результате работы системы видеонаблюдения объем сохраненной в ЦОДах видеоинформации превысил 2,5 Пбайт.В день голосования для решения любых внештатных ситуаций по всей стране на дежурство заступило около 2,5 тысяч универсальных оперативных бригад, сформированных из 14 тысяч штатных сотрудников «Ростелекома» и 14 тысяч сотрудников подрядных организаций. На дежурстве было задействовано более 2 тысяч единиц техники.В декабре 2017 года Правительство РФ назначило «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг по организации видеонаблюдения и трансляции изображения в сети «Интернет» на выборах Президента Российской Федерации в 2018 году.