Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти в состав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогам состоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующую информацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта, ряд средств массовой информации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти всостав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогамсостоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующуюинформацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта,ряд средств массовой информации.Глава российского внешнеполитического ведомства уженесколько лет хочет оставить свой пост по причине усталости, заявляет RTVI,ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел. До президентскихвыборов – 2018 он якобы доработал по личной просьбе главы государства.Издание также заявляет, что на Смоленской площади уже ждутобъявления состава нового правительства. На место Лаврова прочат одного из егозаместителей, в частности Александра Грушко, который на протяжении последнихшести лет представлял Россию в НАТО. Сам действующий руководительвнешнеполитического ведомства может уйти на пенсию, а может занять место вСовете безопасности.Позже информацию об уходе в отставку Сергея Лаврова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал сообщения об этом выдумкой. "Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!" – цитирует его Life.ru.Напомним, Сергей Лавров в 1994-2004 годах был постпредомнашей страны в ООН. Он возглавил МИД в марте 2004 года, после избранияВладимира Путина на второй срок.Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительнуюпобеду на них одержал президент Владимир Путин. Он набрал более 76% голосовизбирателей.Выступая после объявления предварительных результатовголосования, глава государства заявил, что кабинет министров ждут перестановки.По его словам, все изменения в правительстве должны осуществляться президентом,который вступил в свои полномочия на новый срок. Путин отметил, что в скоромвремени "предметно" займется подбором кандидатов.