Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти в
состав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогам
состоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующую
информацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта,
ряд средств массовой информации.
Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти в
состав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогам
состоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующую
информацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта,
ряд средств массовой информации.
Глава российского внешнеполитического ведомства уже
несколько лет хочет оставить свой пост по причине усталости, заявляет RTVI,
ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел. До президентских
выборов – 2018 он якобы доработал по личной просьбе главы государства.
Издание также заявляет, что на Смоленской площади уже ждут
объявления состава нового правительства. На место Лаврова прочат одного из его
заместителей, в частности Александра Грушко, который на протяжении последних
шести лет представлял Россию в НАТО. Сам действующий руководитель
внешнеполитического ведомства может уйти на пенсию, а может занять место в
Совете безопасности.
Позже информацию об уходе в отставку Сергея Лаврова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал сообщения об этом выдумкой. "Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!" – цитирует его Life.ru.
Напомним, Сергей Лавров в 1994-2004 годах был постпредом
нашей страны в ООН. Он возглавил МИД в марте 2004 года, после избрания
Владимира Путина на второй срок.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительную
победу на них одержал президент Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов
избирателей.
Выступая после объявления предварительных результатов
голосования, глава государства заявил, что кабинет министров ждут перестановки.
По его словам, все изменения в правительстве должны осуществляться президентом,
который вступил в свои полномочия на новый срок. Путин отметил, что в скором
времени "предметно" займется подбором кандидатов.