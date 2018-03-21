Телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак сдала анализы на токсины. Светская львица, которая, по слухам, находится на шестом месяце беременности, проверяет организм на наличие вредных веществ.

Телеведущая и бывший кандидат в президенты Ксения Собчак сдала анализы на токсины. Светская львица, которая, по слухам, находится на шестом месяце беременности, проверяет организм на наличие вредных веществ.Участница президентской гонки приехала в Волоколамск навестить детей которые, предположительно, отравились после выброса сероводорода на полигоне "Ядрово". Школьники сдали кровь на токсикологию: в образцах будут искать опасные яды. Собчак призналась, что тоже проходила эту процедуру."Я сейчас нахожусь тоже в определенном состоянии и делала токсикологию после последней поездки в "Ядрово". Любой человек, который делал токсикологию, знает, что это не быстрый процесс", – цитирует ее газета . Остается только гадать, что именно Собчак подразумевала под выражением "определенное состояние". Не исключено, что речь идет о беременности, о которой судачат в Сети уже больше недели.Отметим, что во время беременности организм женщины куда сильнее подвержен отравлениям, чем обычно. Сказаться на здоровье плода и будущей матери может даже незначительное превышение концентрации вредных веществ в крови. Можно предположить, что именно поэтому Собчак решила сдать анализы после поездки на полигон.Напомним, что слухи о беременности телеведущей прокомментировал ее коллега Андрей Малахов. Известный журналист был осторожен в высказываниях и не делал никаких однозначных заявлений, но спровоцировал новую волну спекуляций на этот счет.Он рассказал о том, как возможную беременность Собчак обсуждают в кулуарах Останкино."Вердикт прекрасные дамы вынесли такой: "Ксения беременна", – заявил он.