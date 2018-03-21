Полицейские совместно с руководством Школы образцовых участников дорожного движения провели мастер-класс по Правилам дорожного движения под названием «Имбирный дорожный знак»...

Сотрудники 5 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве посетили маленьких пациентов травматологического отделения ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница».Госавтоинспекторы приехали поддержать детишек, оказавшихся в травматологическом отделении по разным причинам, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий. Полицейские совместно с руководством Школы образцовых участников дорожного движения провели мастер-класс по Правилам дорожного движения под названием «Имбирный дорожный знак».В ходе необычного занятия каждый ребёнок дал волю фантазии и сделал эксклюзивный дорожный знак. На глазированном прянике ребята с использованием пищевых фломастеров изображали дорожные знаки. Тем временем сотрудник Госавтоинспекции рассказывал малышам о том, как необходимо себя вести на улицах и дорогах города, объяснил значение дорожных знаков, рассказал для чего предназначены детские удерживающие устройства и зачем пристёгиваться ремнём безопасности в салоне автомобиля.Не остались без внимания родители и медперсонал больницы. Их автоинспекторы призвали уделять особое внимание изучению Правил дорожного движения вместе с детьми, напомнили о правилах перевозки детей в автомобиле, и об обязательном ношении светоотражающих элементов в тёмное время суток.В завершение теплой дружеской встречи автоинспекторы вручили ребятам полезные подарки и пожелали маленьким пациентам скорейшего выздоровления. Детишки получили массу положительных эмоций и поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за интересное и полезное времяпрепровождение.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81