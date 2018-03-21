В преддверии FIFA 2018 сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическую встречу с волонтерами, задействованными в организации спортивных мероприятий...

В преддверии чемпионата мира FIFA 2018 сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с Департаментом образования г. Москвы на Московской молодежной антинаркотической площадке провели профилактическую встречу с волонтерами, задействованными в организации и проведении спортивных мероприятий.В начале встречи с приветственным словом выступили заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Петр Шевчуки представитель ГБОУ Центр патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования г. Москвы Ирина Янкина. Они рассказали про масштабы предстоящих соревнований, ответственности, которая ляжет на плечи волонтеров в период проведения чемпионата и призвали их вести здоровый образ жизни.Волонтерам продемонстрировали документальные материалы экспозиции площадки, наглядно знакомящей с печальными последствиями наркомании.Заведующая отделением – руководитель Центра воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ г. Москвы Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова Людмила Шевченко презентовала материал о подготовке спортивных волонтеров в условиях реализации Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Ведь занятия спортом настраивают молодых людей на интересный досуг и общение, укрепление здоровья и позитивное настроение. А ребята, которые сдали нормы ГТО, являются объектом подражания для сверстников.Представитель ГБОУ Центр патриотического воспитания и школьного спорта Департамента образования г. Москвы Ирина Янкина, высказала пожелание о проведении подобных мероприятий в будущем, отметила, что Московская молодежная антинаркотическая площадка предоставляет возможность, посредством погружения молодых людей в проблему наркомании, сделать осознанный выбор между «зависимостью» и «жизнью». Ведь как гласит пословица, «Предупрежден – значит вооружен».УНК ГУ МВД России по г. Москве