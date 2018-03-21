Глава союза журналистов Москвы Павел Гусев прокомментировал
решение холдинга РБК отозвать своих корреспондентов из Госдумы. По его словам, издание накажет лишь собственных читателей.
Глава союза журналистов Москвы Павел Гусев прокомментировал
решение холдинга РБК отозвать своих корреспондентов из Госдумы. По его словам, издание накажет лишь собственных читателей.
Гусев отметил, что в нижней палате принимаются разные решения, проходят заседания, имеющие серьезное влияние на бизнес. Своим решением РБК накажет лишь своих собственных читателей, заявил глава союза журналистов Москвы изданию RNS.
Напомним, в среду, 21 марта, на Охотном Ряду состоялось
думской комиссии по вопросам депутатской этики. Парламентарии не
нашли нарушений "поведенческих норм" со стороны члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее
обвинили в домогательствах несколько журналисток.
Депутаты отметили, что претензии в адрес законодателя были
высказаны спустя 1-3 года после якобы имевших место инцидентов. Более того,
жалобы были поданы практически одновременно, да и к тому же в период
электоральной кампании по выборам президента в России. Парламентарии, учитывая
все имеющиеся факты и обстоятельства, пришли к выводу о спланированном
характере подобных действий.
Показательна и реакция Женского клуба нижней палаты.
Прекрасная половина депутатского корпуса расценила раскручивание темы
домогательств как провокацию. "Произошедшее напоминает заранее срежиссированную
операцию по дискредитации", – говорится в опубликованном ранее заявлении
женщин-депутатов.