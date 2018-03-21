Глава союза журналистов Москвы Павел Гусев прокомментировал решение холдинга РБК отозвать своих корреспондентов из Госдумы. По его словам, издание накажет лишь собственных читателей.

Глава союза журналистов Москвы Павел Гусев прокомментировалрешение холдинга РБК отозвать своих корреспондентов из Госдумы. По его словам, издание накажет лишь собственных читателей.Гусев отметил, что в нижней палате принимаются разные решения, проходят заседания, имеющие серьезное влияние на бизнес. Своим решением РБК накажет лишь своих собственных читателей, заявил глава союза журналистов Москвы изданию RNS.Напомним, в среду, 21 марта, на Охотном Ряду состоялосьдумской комиссии по вопросам депутатской этики. Парламентарии ненашли нарушений "поведенческих норм" со стороны члена фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранееобвинили в домогательствах несколько журналисток.Депутаты отметили, что претензии в адрес законодателя быливысказаны спустя 1-3 года после якобы имевших место инцидентов. Более того,жалобы были поданы практически одновременно, да и к тому же в периодэлекторальной кампании по выборам президента в России. Парламентарии, учитываявсе имеющиеся факты и обстоятельства, пришли к выводу о спланированномхарактере подобных действий.Показательна и реакция Женского клуба нижней палаты.Прекрасная половина депутатского корпуса расценила раскручивание темыдомогательств как провокацию. "Произошедшее напоминает заранее срежиссированнуюоперацию по дискредитации", – говорится в опубликованном ранее заявленииженщин-депутатов.