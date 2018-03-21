Спасти Олега! Именно так называется акция поддержки, которую проводят владимирские артисты, друзья и родственники музыканта Олега Васильева. Сейчас готовится большой благотворительный концерт. Все средства, которые будут там собраны, пойдут на реабилитацию. Напомню, в начале года преподаватель детской музыкальной школы №1 и художественный руководитель фольклорного ансамбля «Колокол» попал в ДТП.

21.03.2018Спасти Олега! Именно так называется акция поддержки, которую проводят владимирские артисты, друзья и родственники музыканта Олега Васильева. Сейчас готовится большой благотворительный концерт. Все средства, которые будут там собраны, пойдут на реабилитацию. Напомню, в начале года преподаватель детской музыкальной школы №1 и художественный руководитель фольклорного ансамбля Колокол попал в ДТП. 51-летнего Олега Васильева сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на проспекте Ленина. Музыкант получил тяжелейшие травмы: ушиб головного мозга, сильные повреждения брюшной полости и дыхательных путей. Его жизнь спасли хирурги Красного креста, затем пострадавшего транспортировали в столицу, в Национальный центр имени Пирогова.Павел Шебанков, директор Фолк-бэнда Колокол: "Спасибо департаменту здравоохранения, что там помогли осуществить перевод в московский центр для того, чтобы реабилитация была осуществлена. Он уже улыбается, пробует говорить, он шевелит пальцами".Стараются и коллеги музыканта. Они организовали концерт в поддержку Олега Васильева. Мероприятие состоится вечером 30 марта в Доме культуры молодёжи на улице Мира. На сцене ДК выступят известные владимирские артисты: Алексей Молдалиев, Дария Сёмина, Сергей Горшков. Увидят зрители и группу, в которой играл музыкант, фолк-бенд Колокол и его учеников из школы африканских барабанов. Планируется и выступление столичных артистов, друзей Олега Васильева. По словам организаторов, билеты на концерт не продаются, их можно получить бесплатно при входе на мероприятие.Павел Шебанков, директор Фолк-бэнда Колокол: "Мы призываем людей помочь. Фонд Сотвори Добро предлагает это сделать путём добровольного пожертвования прямо там в ДКМ, при входе. Деньги будут необходимы для санаторного лечения, для сиделки. Они будут необходимы для того, чтобы прожить семье какое-то время с тем, чтобы Олег выздоровел".