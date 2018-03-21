Стали известны подробности ЧП в
Волоколамске. Поступление школьников в приемный покой с жалобами на недомогание
связано с выбросом газа на мусорном полигоне Ядрово.
Стали известны подробности ЧП в
Волоколамске. Поступление школьников в приемный покой с жалобами на недомогание
связано с выбросом газа на мусорном полигоне "Ядрово".
О происшествии уже известили Уполномоченного по
правам ребенка в Московской области Ксению Мишонову. В администрации Волоколамска
назвали информацию о госпитализации учеников городской школы №2 из-за
распыления газового баллончика, недостоверной, сообщает RT.
Изначально в
приемный покой больницы с жалобами на недомогание обратились четверо школьников.
Они получили необходимую помощь – родителям разрешили забирать детей домой,
учебный процесс не прерван. Однако затем число пациентов увеличилось до 39.
В качестве
причины произошедшего местные власти рассматривают выброс газа на мусорном
полигоне "Ядрово". Начальник Управления системой образования
администрации Волоколамского района Дмитрий Полежаев рассказал, что утром в городе стоял неприятный запах. По этой причине
некоторые местные жители забирали детей из школы и отвозили
их на осмотр в больницы.
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