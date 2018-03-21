Стали известны подробности ЧП в Волоколамске. Поступление школьников в приемный покой с жалобами на недомогание связано с выбросом газа на мусорном полигоне Ядрово.

Стали известны подробности ЧП вВолоколамске. Поступление школьников в приемный покой с жалобами на недомоганиесвязано с выбросом газа на мусорном полигоне "Ядрово".О происшествии уже известили Уполномоченного поправам ребенка в Московской области Ксению Мишонову. В администрации Волоколамсканазвали информацию о госпитализации учеников городской школы №2 из-зараспыления газового баллончика, недостоверной, сообщает RT.Изначально вприемный покой больницы с жалобами на недомогание обратились четверо школьников.Они получили необходимую помощь – родителям разрешили забирать детей домой,учебный процесс не прерван. Однако затем число пациентов увеличилось до 39.В качествепричины произошедшего местные власти рассматривают выброс газа на мусорномполигоне "Ядрово". Начальник Управления системой образованияадминистрации Волоколамского района Дмитрий Полежаев рассказал, что утром в городе стоял неприятный запах. По этой причиненекоторые местные жители забирали детей из школы и отвозилиих на осмотр в больницы.Материал дополняется