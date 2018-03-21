В больницу Волоколамска обратились 50 детей из разных школ города. Они жаловались на тошноту и головокружение. У некоторых была сыпь на коже. Ночью на полигоне Ядрово произошел очередной выброс свалочного газа. Сейчас он уже устранен, запаха нет.

В Волоколамскую центральную районную больницу обратились 50 детей из разных школ города. Такие данные приводит областной Минздрав.Основные жалобы — тошнота и головокружение. У некоторых была сыпь на коже. Дети были осмотрены врачами. Один мальчик был госпитализирован с повышенным давлением, еще четыре ребенка — по настоянию родителей для обследований. У всех детей была взята кровь для лабораторных исследований.В Волоколамск выехала бригада специалистов из Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского. В пресс-службе областного Минздрава "Интерфаксу" сообщили, что пока не связывают обращения с полигоном "Ядрово".Ранее местные жители жаловались, что ночью и утром в городе стоял неприятный запах. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Волоколамского района, ночью на полигоне "Ядрово" произошел очередной выброс свалочного газа. Сейчас он уже устранен, запаха нет.Глава Подмосковья Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль. В министерстве экологии и природопользования Московской области заявили, что полигон накроют дополнительным слоем грунта и создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.Свалочный газ — биогаз, образующийся в результате анаэробного разложения органических отходов. Состоит из примерно 50 % метана (CH4) и 50 % углекислого газа (CO2), включая небольшие примеси сероводорода (H2S) и органических веществ. Ни один из этих газов нетоксичен, лишь сероводород придает свалочному газу характерный неприятный запах.