Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между детьми. Пневматический пистолет накануне купил отец девочки и дал ей пострелять по банкам. Пострадали 7 детей.

Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между детьми.В среду утром 13-летняя девочка открыла стрельбу из пневматического пистолета, принадлежащего ее отцу. Учителя в этот момент в классе не было, он ушел в медицинский кабинет с другим учеником. Пострадали семь школьников, они получили синяки и ссадины. Один из них был госпитализирован.Детский омбудсмен региона Алена Лопатина прибыла в школу, где сейчас опрашиваются очевидцы произошедшего. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин поручил разобраться с инцидентом. Он отметил, что "это чрезвычайное происшествие"."Нужно разобраться, что стало причиной поступка школьницы, почему взрослые допустили данную ситуацию. Выводы пока делать рано, на месте происшествия сейчас работают правоохранительные органы", — сказал он.Как рассказал ТАСС источник в школе, девочка на учете комиссии по делам несовершеннолетних не состоит, живет с бабушкой и мамой. По словам отца, который с ними не проживает, вчера он купил пневматический пистолет и подарил его дочери, предварительно поучив пострелять по банкам.В департаменте образования и науки Курганской области заявили, что проверят, как была организована охрана в школе. После инцидентов, которые произошли в начале года в Пермском крае и Бурятии, в регионе стали уделять пристальное внимание вопросам охраны школ. Сейчас образовательное учреждение работает в обычном режиме.