Cуд Камчатского края признал пассажира Владимира Колотыгина виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 Хулиганство и 116 Побои УК РФ. Инцидент произошел 15 января на рейсе Аэрофлота SU1730, следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский.

Cуд Камчатского края признал пассажира Владимира Колотыгина виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 213 "Хулиганство" и 116 "Побои" Уголовного кодекса РФ. Инцидент произошел 15 января на рейсе "Аэрофлота" SU1730, следовавшего из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Нетрезвый пассажир бизнес-класса оскорблял экипаж, а позже ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников.На помощь экипажу пришли случайно оказавшиеся в самолете сотрудники Федеральной службы судебных приставов. В аэропорту Елизово Колотыгин был передан полицейским. 20 марта суд назначил ему 180 часов обязательных работ и обязал выплатить компенсацию бортпроводнику в размере 150 тысяч рублей."Авиакомпания и впредь будет защищать своих работников и понуждать дебоширов в установленном порядке уплачивать компенсации в возмещение вреда и убытков, а также штрафы, адекватные степени правонарушения", — сообщил Вестям.Ru заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. Он напомнил, что в Уголовный кодекс РФ уже внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. С июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести "черные списки" нарушителей и отказывать им в перевозке.