В столице снег растает не ранее второй декады апреля, в ближайшие две-три недели Москва точно будет покрыта сугробами.

В столице снег растает не ранее второй декады апреля, в ближайшие две-три недели Москва точно будет покрыта сугробами, передает РИА Новости со ссылкой на Центр погоды ФОБОС.Как сообщила специалист центра Елена Волосюк, запасы снега большие, высота снежного покрова в полтора раза превышает средние многолетние значения. "Учитывая, что течение весны в столичном регионе достаточно сдержанное, и мы не ждем в обозримом будущем мощных продолжительных выносов теплого воздуха, как это происходит, например, на востоке Сибири, понятно, что снег будет таять очень неохотно".По словам синоптика, до конца недели в Москве пройдут осадки смешанной фазы, и, несмотря на положительную температуру, рассчитывать на значительное уменьшение сугробов не приходится."И вряд ли это произойдет в конце марта, так что надо запасаться терпением. По крайней мере, на ближайшие две-три недели снегом мы обеспечены", — сказала Волосюк.