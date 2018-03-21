Терминатор-2 захватил соцсети. Видеоролик с новинкой от Уралвагонзавода призывает пользователей насладиться мощью, что они с удовольствием и делают.

"Терминатор-2" захватил соцсети. Видеоролик с новинкойот Уралвагонзавода призывает пользователей "насладиться мощью", что они с удовольствием и делают."Терминатор-2" – это боевые машины поддержкитанков. Техника уже прошла проверку в реальных боевых условиях – машина успелаповоевать в Сирии, где боролась с боевиками запрещенной в России группировки"ИГ". Минобороны готово принять БМПТ на вооружение.Создатели "Терминатора-2", несмотря на грознуюмощь своего детища, описывают его в поэтических терминах. "Насладитесь мощью и грациозностью этихтанковых охранников!", – подписали видео его авторы. Боевые машиныпоказаны как в сборочном цехе "Уралвагонзавода", так и на полигоне. "Терминаторов"уже "обули" в новые гусеницы, на машины осталось установить пусковыеконтейнеры, а затем покрасить – объясняют "родители" этих маневренныхмашин.Ранее сообщалось, что российская армия возьмет на вооружениеновейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". В целом врамках гособоронзаказа "Уралвагонзавод" поставит министерству оборонытехники на 24 миллиарда рублей. В рамках контракта нижнетагильское предприятиеизготовит 92 танка и 12 боевых машин для их поддержки. В целом же военныепланируют закупить в этом году 200 танков различных модификаций, пишет"Терминатор – 2" весит 44 тонны. Вооружение машины– две 30-миллиметровых автоматических пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковыйпулемет Калашникова. На БПМТ устанавливаются четыре пусковых контейнера дляуправляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и дваавтоматических 30-миллиметровых гранатомета АГ-17Д.