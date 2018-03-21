Терминатор-2 захватил соцсети. Видеоролик с новинкой
от Уралвагонзавода призывает пользователей насладиться мощью, что они с удовольствием и делают.
"Терминатор-2" захватил соцсети. Видеоролик с новинкой
от Уралвагонзавода призывает пользователей "насладиться мощью", что они с удовольствием и делают.
"Терминатор-2" – это боевые машины поддержки
танков. Техника уже прошла проверку в реальных боевых условиях – машина успела
повоевать в Сирии, где боролась с боевиками запрещенной в России группировки
"ИГ". Минобороны готово принять БМПТ на вооружение.
Создатели "Терминатора-2", несмотря на грозную
мощь своего детища, описывают его в поэтических терминах. "Насладитесь мощью и грациозностью этих
танковых охранников!", – подписали видео его авторы. Боевые машины
показаны как в сборочном цехе "Уралвагонзавода", так и на полигоне. "Терминаторов"
уже "обули" в новые гусеницы, на машины осталось установить пусковые
контейнеры, а затем покрасить – объясняют "родители" этих маневренных
машин.
Ранее сообщалось, что российская армия возьмет на вооружение
новейшие боевые машины поддержки танков "Терминатор-2". В целом в
рамках гособоронзаказа "Уралвагонзавод" поставит министерству обороны
техники на 24 миллиарда рублей. В рамках контракта нижнетагильское предприятие
изготовит 92 танка и 12 боевых машин для их поддержки. В целом же военные
планируют закупить в этом году 200 танков различных модификаций, пишет
"Терминатор – 2" весит 44 тонны. Вооружение машины
– две 30-миллиметровых автоматических пушки 2А42, 7,62-миллиметровый танковый
пулемет Калашникова. На БПМТ устанавливаются четыре пусковых контейнера для
управляемых ракет семейства 9М120 (комплекс "Атака") и два
автоматических 30-миллиметровых гранатомета АГ-17Д.