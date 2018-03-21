Американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийской риторикой, жестко раскритиковал президента США. Приступ агрессии у политика случился после звонка Дональда Трампа Владимиру Путину.

Американский сенатор Джон Маккейн, известный своей антироссийскойриторикой, жестко раскритиковал президента США. Приступ агрессии у политикаслучился после звонка Дональда Трампа Владимиру Путину.Республиканец опубликовал разгромное заявление на своемофициальном сайте. В послании Маккейн обрушивается на Трампа за то, что американскийлидер поздравил нашего президента с победой на минувших выборах.По его мнению,своим поступком президент США "оскорбил каждого российского гражданина,которому было отказано в праве голосовать на свободных и справедливых выборах,чтобы определить будущее своей страны". "Американский президент не выступаетлидером свободного мира, поздравляя диктаторов с победой на фальшивых выборах",– цитирует Джона Маккейна телеканал "".Напомним, 80-летний политик более полугода борется с раком. Злокачественную опухоль в его мозгу нашли в начале лета, во время операции по удалению гематомы под глазом. Врачи утверждают, что прогнозы на выздоровление крайне неутешительные – от 3 до 14%.Советники президента США Дональда Трампа также были против поздравленияВладимира Путина, пишет The Washington Postсо ссылкой неназванного инсайдера. Сообщается, что главе американскогогосударства несколько раз представляли написанные от руки материалы с пометкамибольшими буквами "не поздравлять".Помощники убеждали американского лидераобсудить в ходе телефонного разговора отравление экс-полковника ГРУ СергеяСкрипаля в Великобритании. Пресс-служба Белого дома отказалась комментироватьинформацию о материалах, предоставленных Трампу.