Появились подробности смерти легендарного
хоккеиста, чемпиона мира и Европы Юрия Шаталова. Как оказалось,
он покончил с собой.
Появились подробности смерти легендарного
хоккеиста, чемпиона мира и Европы Юрия Шаталова. Как оказалось,
он покончил с собой.
Юрий Михайлович в последнее время мучился от
тяжелого хронического заболевания. Длительное лечение не дало результатов – у экс-спортсмена
отказали ноги. "Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил", – говорится в
сообщении Telegram-канала Mash. В следственном комитете пока не дают комментариев.
Информация о гибели чемпиона появились в СМИ 20 марта. Прославленному хоккеисту было 72 года. По завершении карьеры игрока Шаталов работал
тренером и выступал за ветеранский клуб "Легенды хоккея". На официальном сайте представители организации выразили соболезнования родным и
близким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой".
Воспитанник омского хоккея, Юрий Михайлович, начал выступать
за команду мастеров "Спартак" (Омск) в 16 лет. Играл в клубе вместе с Виктором
Блиновым. В 28 начал выступать за сборную СССР.
За свою спортивную карьеру
Шаталов смог достичь многого. Несколько раз становился чемпионом мира, участвовал
в Суперсерии против Канады 1972 года и Серии-1974. Выступал за ЦСКА и "Крылья
Советов" и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталов
является двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единожды
становился чемпионом Европы.