Появились подробности смерти легендарного хоккеиста, чемпиона мира и Европы Юрия Шаталова. Как оказалось, он покончил с собой.

Появились подробности смерти легендарногохоккеиста, чемпиона мира и Европы Юрия Шаталова. Как оказалось,он покончил с собой.Юрий Михайлович в последнее время мучился оттяжелого хронического заболевания. Длительное лечение не дало результатов – у экс-спортсменаотказали ноги. "Прощальной записки Юрий Григорьевич не оставил", – говорится всообщении Telegram-канала Mash. В следственном комитете пока не дают комментариев.Информация о гибели чемпиона появились в СМИ 20 марта. Прославленному хоккеисту было 72 года. По завершении карьеры игрока Шаталов работалтренером и выступал за ветеранский клуб "Легенды хоккея". На официальном сайте представители организации выразили соболезнования родным иблизким Юрия Григорьевича в связи с невосполнимой утратой".Воспитанник омского хоккея, Юрий Михайлович, начал выступатьза команду мастеров "Спартак" (Омск) в 16 лет. Играл в клубе вместе с ВикторомБлиновым. В 28 начал выступать за сборную СССР.За свою спортивную карьеруШаталов смог достичь многого. Несколько раз становился чемпионом мира, участвовалв Суперсерии против Канады 1972 года и Серии-1974. Выступал за ЦСКА и "КрыльяСоветов" и провел в чемпионатах СССР 441 матч, забив в них 32 шайбы. Шаталовявляется двукратным чемпионом страны, трижды завоевывал Кубок СССР и единождыстановился чемпионом Европы.