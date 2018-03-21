Ученые Гронингенского университета в Нидерландах создали новую форму жизни. Новоявленный одноклеточный организм был выращен для опровержения теории последнего универсального общего предка.

УченыеГронингенского университета в Нидерландах создали новую форму жизни.Новоявленный одноклеточный организм был выращен для опровержения теории последнегоуниверсального общего предка.Впервыеэту гипотезу предложил в 1859 году Чарльз Дарвин, рассказав о ней в своей книге"Происхождение видов". LUCA – так сокращенно называют популяцию организмов, откоторой произошли все организмы, ныне живущие на земле, жил 3,5—3,8 миллиардалет назад. Он подобно бактерии, имел кольцевую ДНК, которая не заключена вядре, как у эукариот.Егогипотетические биологические свойства были выведены на основе сравнения геномовсовременных живых существ. В связи с этим ученые в 2016 году выявили 355 генов,которые должны были непременно иметься в наличии у LUCA.Бактериии археи (одноклеточные микроорганизмы, не имеющие ядра) очень отличаются другот друга, в том числе фосфолипидами, которые входят в состав их клеточныхмембран. Эти фосфолипиды являются зеркальными изомерами, то есть они одинаковыпо химическому составу, но структуры, подобно левой и правой ладони, нельзясовместить в пространстве.Отсюдаследует, что LUCA должен был обладать сразу двумя типами мембран. Считалось, чтопоследний универсальный предок мог разделиться на две части, каждая из которыхдала начало отдельному надцарству организмов.Дляпроверки этой гипотезы специалисты синтезировали одноклеточную форму жизни, в молекулярнойструктуре которой присутствуют липиды как от бактерий, так и от архей. Выяснилось,что мембрана такого гибрида является стабильной и не может разорваться,следовательно, механизм возникновения нескольких видов все еще остаетсянеизвестным.Несмотряна доказательства большинство ученых все же уверены, что все жившие на Землеживые существа когда-то образовались от одного организма, просто пока никто не знает,как это произошло, сообщает издание Science Alert.