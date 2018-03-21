В ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом. Из-за таяния гигантского ледника уровень моря поднимется на три метра, что угрожает катастрофическими последствиями для цивилизации.

В ближайшие пару десятилетийчеловечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом. Из-за таяния гигантского ледника уровень моря поднимется на три метра, что угрожает катастрофическимипоследствиями для цивилизации.Австралийская экспедиция выяснила, что ледник Тоттена таетзначительно быстрее других антарктических льдов. Эксперты рассчитали, он на полтора градуса теплее, всех остальных прибрежных ледников Антарктиды, сообщает портал ABC.net. Также в минувшем году стало известно, что Тоттен лежит наводе, а не покоится на материке. Это означает, что скорость его таяния будетстремительно увеличиваться.Более того, ученые выяснили, что основание ледника размывает теплая соленая вода Индийского океана. Черезгигантские пещеры в материке Антарктиды она проникает на сотни километроввглубь под толщу ледника. "В некоторыхместах, где ледник, по нашим предположениям, лежит на земной поверхности, мы обнаружили океан,и это означает, что ледник фактически плавает на воде", – ранее заявлял Пол Уинберри из Вашингтонскогоуниверситета, который провел на леднике Тоттен прошлый летний сезон.Пословам эксперта, открытие говорит о том, что в обозримом будущем огромный ледник будет подвержен изменениям климата в значительно большей мере, чем считалосьдо сих пор. По даннымамериканского ведомства NASA, с 2002 года по настоящее время Антарктика теряла125 миллиардов тонн льда каждый год, что ежегодно поднимало уровень мировогоокеана на 0,35 миллиметра.1900 года уровень мирового океана поднялся на 20 сантиметров, а к концу 21-говека поднимется на метр или более, поэтому изучение ледников Антарктиды имеетогромное значение. Напомним, что ледник Тоттена — это гигантская толщальда, покрывающая восточную часть Антарктиды у южных вод Индийского океана.Площадь ледника немногим меньше всей территории Франции.