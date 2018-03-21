Украинский кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией. Программа была рассчитана на 2011-2020 годы. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил украинскому МИД проинформировать об этом решении российскую сторону.

Украинский кабмин разорвал программу экономического сотрудничества с Россией. Программа была рассчитана на 2011-2020 годы. Премьер Украины Владимир Гройсман поручил украинскому МИД проинформировать об этом решении российскую сторону.Программу экономического сотрудничества Москва и Киев подписали 7 июня 2011 года, напоминает "Интерфакс". В программе прописывалось, что Украина и Россия строят долговременное экономическое сотрудничество как равноправные независимые государства-партнеры. В документе были прописаны основные направления и приоритетные отрасли российско-украинского экономического сотрудничества, цели, средства и ожидаемые результаты сотрудничества.Москва и Киев планировали приоритетно развивать сотрудничество в энергетике, судостроении, авиационной и космической промышленности, в транспорте, сельском хозяйстве, логистике, социально-гуманитарной сфере и курортном бизнесе. Россия и Украина собирались совершенствовать взаимовыгодный режим свободной торговли товарами, защиту прав инвесторов, обеспечение свободного передвижения граждан, приграничное и межрегиональное сотрудничество, а также формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, сотрудничество в области технического регулирования, инноваций и научных исследований, военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в области конкурентной политики.При этом обе стороны рассчитывали на увеличение двустороннего товарооборота в среднем не менее чем на 10-15% в год в физических объемах, рост торговли услугами в среднем не менее чем на 12-15% в год, а также на увеличение доли несырьевых товаров и услуг в торговле с третьими странами. При этом не менее чем на 15-20% в год планировалось увеличение взаимных инвестиций. Кроме того производство предприятий с взаимным инвестициями к 2020 году должно было вырасти не менее чем в пять раз. Однако после февраля 2014 года заявленные цели из-за госпереворота на Майдане и последовавшее за этим падение экономической активности на Украине оказались невыполнимыми. Более того, Киев запретил работу на Украине российским банкам, а также запретил украинским предприятиям сотрудничество со своими российскими партнерами.По прогнозам, ресурс украинской газотранспортной системы также подходит к концу. Эксперты считают, что она выйдет из строя после 2020 года.