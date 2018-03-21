Поведение Киева в газовом споре с Россией – это действия вымогателя. Украина пытается показать Европе свою силу и решительность, а на деле заявления ее руководства вызывают смех, считают политологи.

Поведение Киева в газовом споре с Россией – этодействия вымогателя. Украина пытается показать Европе свою "силу ирешительность", а на деле заявления ее руководства вызывают смех, считаютполитологи.Мир не признает решения украинских судов. Соответственно, изаявления министра юстиции Украины Павла Петренко о взыскании в бюджет всехсредств "Газпрома" в стране не имеют никакой ценности, комментируетвысказывания украинского чиновника директор Института национальной энергетикиСергей Правосудов."Нужно понимать, что речь идет не о Стокгольмскомарбитраже, чьи решения "Газпром" так или иначе обязан признавать. Эторешение украинского антимонопольного ведомства, которое заключается в том, что "Газпром"– монополист на транзитном рынке. Насчитали 6 миллиардов долларов штрафа. "Газпром"не признает это решение", – отметил эксперт.По словам Правосудова, российский концерн не владеет трубойна Украине. Все, что нашли власти в Киеве – это некие доли в компаниях, которыедавно не функционируют. Теперь они аппелируют к мировому сообществу с просьбойпомочь им отобрать имущество у российской компании. Однако мир не признаетрешения украинских судов и ведомств, а в международных инстанциях это решениеуважать не будут, уверен эксперт.Киеву очень не хочется лишаться статуса главного транзитерагаза в Европу. И своими действиями он пытается помешать расторжению контракта"Газпрома" с "Нафтогазом", считает замдиректораНационального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Оннапомнил, что решение Стокгольмского арбитража создало дисбаланс в пользу однойиз двух компаний, участвующих в споре, – в пользу "Нафтогаза"."Тем не менее, Россия выполняет решение. И действоватьв отношении российской компании как вымогатель или рэкетир, как это делаетсейчас украинское правительство, весьма странно – потому что все необходимыесредства в нужный момент поступят. Думаю, понятно, что средства арестовали вполитических целях, чтобы показать и своему избирателю, и европейским партнерамвозможности Украины, "силу и решительность", – подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik. Пословам Шатрова, такое поведение вызывает улыбку и удивление.Напомним, президент Украины Петр Порошенко пригрозил"Газпрому", что компании придется выплатить "все докопейки" по спору в Стокгольмском арбитраже. Порошенко отметил, чтоукраинские юристы прорабатывают вопрос ареста имущества российской компании,если решение Стокгольмского арбитража не будет выполнено. Позже министр юстицииПавел Петренко заявил, что все средства российской компании, которые находилисьна территории Украины, взысканы в государственный бюджет – по словам министра,это свыше 100 миллионов гривен (около 3,8 миллиона долларов).