Василий Уткин раскритиковал заявление Артема Дзюбы, обвинившего
тренера Валерия Карпина в том, что тот пытался загубить его карьеру.
По мнению шоумена, сказанное футболистом —
это полная ерунда.
Василий Уткин раскритиковал заявление Артема Дзюбы, обвинившего
тренера Валерия Карпина в том, что тот "пытался загубить его карьеру".
По мнению шоумена, сказанное футболистом —
это "полная ерунда".
Российский спортивный журналист Василий Уткин бурно отреагировал
на нападки Артема Дзюбы в сторону тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия
Карпина. "Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпин
грозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам,
возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая,
когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная сумма
денег. И все указывало на Артема", —
разъяснил журналист.
Уткин убежден, что бывший нападающий "Зенита"
пытается обвинить в своих бедах кого угодно, кроме себя. Самого Дзюбу шоумен
многократно называет "беспросветным глупцом". "Если он настолько неточен в оценке других, вообразите,
что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе", – написал Уткин в
своем telegram-канале.
Напомним, что ранее Артем Дзюба дал скандальное интервью, в
котором заявил, что Валерий Карпин во время их совместной работы в "Спартаке" сделал все, чтобы футболист завершил карьеру. "Мне
пришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. И
сформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так,
мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. А
я сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто так
не сдался и не сдамся.", – говорил спортсмен.
Ранее сообщалось, что в январе 2018 года форвард
санкт-петербургского "Зенита" и кандидат в сборную России на участие в домашнем
чемпионате мира Артем Дзюба официально перешел в "Арсенал". Тульский клуб
объявил о подписании арендного соглашения с нападающим до конца сезона.