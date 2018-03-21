Василий Уткин раскритиковал заявление Артема Дзюбы, обвинившего тренера Валерия Карпина в том, что тот пытался загубить его карьеру. По мнению шоумена, сказанное футболистом — это полная ерунда.

Василий Уткин раскритиковал заявление Артема Дзюбы, обвинившеготренера Валерия Карпина в том, что тот "пытался загубить его карьеру".По мнению шоумена, сказанное футболистом —это "полная ерунда".Российский спортивный журналист Василий Уткин бурно отреагировална нападки Артема Дзюбы в сторону тренера футбольного клуба "Ростов" ВалерияКарпина. "Парень очень искренен, но как-то запредельно глуп. Карпингрозился его закатать, и он уехал в Томск, где, по собственным словам,возмужал. А ведь в Томск Дзюба уехал после всем памятного странного случая,когда в раздевалке команды из кармана Владимира Быстрова пропала крупная суммаденег. И все указывало на Артема", —разъяснил журналист.Уткин убежден, что бывший нападающий "Зенита"пытается обвинить в своих бедах кого угодно, кроме себя. Самого Дзюбу шоуменмногократно называет "беспросветным глупцом". "Если он настолько неточен в оценке других, вообразите,что этот шкафоподобный нарцисс думает о себе", – написал Уткин всвоем telegram-канале.Напомним, что ранее Артем Дзюба дал скандальное интервью, вкотором заявил, что Валерий Карпин во время их совместной работы в "Спартаке" сделал все, чтобы футболист завершил карьеру. "Мнепришлось уйти из тепличных условий, из Москвы, из дома – уехать в Томск. Исформироваться как мужчина, как футболист. Он меня очень сильно, скажем так,мотивировал, разозлил. Чтобы я закончил с футболом – он все сделал для этого. Ая сказал: "Посмотрим". Он хотел погубить мою карьеру, но я просто такне сдался и не сдамся.", – говорил спортсмен.Ранее сообщалось, что в январе 2018 года форвардсанкт-петербургского "Зенита" и кандидат в сборную России на участие в домашнемчемпионате мира Артем Дзюба официально перешел в "Арсенал". Тульский клубобъявил о подписании арендного соглашения с нападающим до конца сезона.