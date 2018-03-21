Терактом против граждан России назвали на Смоленской площади
отравление в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Инцидент
в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона.
Терактом против граждан России назвали на Смоленской площади
отравление в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Инцидент
в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона.
В российский МИД сегодня, 21 марта были вызваны послы
иностранных государств для разъяснения позиции Москвы по делу об отравлении Скрипаля.
Как и следовало ожидать, посол Великобритании проигнорировал встречу. К числу
пргульщиков примкнули главы дипмиссий США и Китая.
"Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной
ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть
какие-то ответы", – так прокомментировал нежелание британского дипломата общаться
на равных пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
После встречи с послами директор департамента МИД по
вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков
заявил, что Москва считает отравление Скрипалей террористическим актом против
россиян.
"Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка",
про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю —
двое российских граждан подвергнуты нападению на территории
Великобритании", – сказал дипломат.
Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делу
Скрипаля, не выдерживает критики, считают в МИД. Действительно, как можно с
уверенность говорить о российским следе и при этом не предоставлять абсолютно
никаких доказательств причастности Москвы к отравлению.
В связи с этим, российский дипломат предположил, что события
в Солсбери срежиссированы. "Вся ситуация вокруг Скрипаля, скорее всего,
очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра, недопустимая и
невыгодная для России, – отметил Ермаков.
В заключении представитель МИД в очередной раз подтвердил,
что Россия ждет от Великобритании официального доклада по делу об отравлении в
Солсбери, сообщает РИА Новости.
Известно, что Британия давно проводит эксперименты с химическим
оружием, причем происходит это в лаборатории "Портон-Даун", расположенной по
счастливой случайности в нескольких километрах от Солсбери. Об этом
"Комсомольской правде" сообщил начальник войск радиационной,
химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Именно Великобритания является разработчиком,
запатентовавшим в 1962 году производство фосфорорганических отравляющих веществ
типа VX. Патент впоследствии был продан США. В свете последних новостей о
выделении правительством Великобритании около 50 миллионов фунтов стерлингов этой
лаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый
"Новичок", о котором они трезвонят?" – задается вопросом генерал.
Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери у
торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь
Юлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом
"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.
В тот же день
власти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию в
критическом состоянии. С тех пор никаких новостей об их нахождении и состоянии
здоровья не было. Фотографий и видеокадров отравленных Скрипаля и его дочери
также не публиковалось.