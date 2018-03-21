Терактом против граждан России назвали на Смоленской площади отравление в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Инцидент в Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона.

Терактом против граждан России назвали на Смоленской площадиотравление в Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Инцидентв Солсбери привел к резкому ухудшению отношений Москвы и Лондона.В российский МИД сегодня, 21 марта были вызваны послыиностранных государств для разъяснения позиции Москвы по делу об отравлении Скрипаля.Как и следовало ожидать, посол Великобритании проигнорировал встречу. К числупргульщиков примкнули главы дипмиссий США и Китая."Наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурднойситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хотькакие-то ответы", – так прокомментировал нежелание британского дипломата общатьсяна равных пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.После встречи с послами директор департамента МИД повопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаковзаявил, что Москва считает отравление Скрипалей террористическим актом противроссиян."Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то "Новичка",про какое-то нападение со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю —двое российских граждан подвергнуты нападению на территорииВеликобритании", – сказал дипломат.Ни одна из версий, озвученных в Великобритании по делуСкрипаля, не выдерживает критики, считают в МИД. Действительно, как можно суверенность говорить о российским следе и при этом не предоставлять абсолютноникаких доказательств причастности Москвы к отравлению.В связи с этим, российский дипломат предположил, что событияв Солсбери срежиссированы. "Вся ситуация вокруг Скрипаля, скорее всего,очередная грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра, недопустимая иневыгодная для России, – отметил Ермаков.В заключении представитель МИД в очередной раз подтвердил,что Россия ждет от Великобритании официального доклада по делу об отравлении вСолсбери, сообщает РИА Новости.Известно, что Британия давно проводит эксперименты с химическиморужием, причем происходит это в лаборатории "Портон-Даун", расположенной посчастливой случайности в нескольких километрах от Солсбери. Об этом"Комсомольской правде" сообщил начальник войск радиационной,химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов."Именно Великобритания является разработчиком,запатентовавшим в 1962 году производство фосфорорганических отравляющих веществтипа VX. Патент впоследствии был продан США. В свете последних новостей овыделении правительством Великобритании около 50 миллионов фунтов стерлингов этойлаборатории, не собираются ли портон-даунские ученые уничтожать тот самый"Новичок", о котором они трезвонят?" – задается вопросом генерал.Напомним, 4 марта 2018 года в британском Солсбери уторгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочьЮлия. Полиция предположила, что их могли отравить нервно-паралитическим газом"Новичок", разработки которого якобы велись еще в СССР.В тот же деньвласти Солсбери сообщили, что пострадавшие доставлены в реанимацию вкритическом состоянии. С тех пор никаких новостей об их нахождении и состоянииздоровья не было. Фотографий и видеокадров отравленных Скрипаля и его дочеритакже не публиковалось.