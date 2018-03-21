Злоумышленник, проходя между прилавками магазина в торговом центре, незаметно сложил фирменные сумки в свой пакет, а затем скрылся...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Пресненскому району задержали подозреваемого в краже товара из магазина.В отдел полиции поступило сообщение от представителя одного из магазинов. Заявитель рассказал, что из павильона в торговом центре на Пресненской набережной были похищены женские сумки. Материальный ущерб составил 95 тысяч рублей.Сотрудниками полиции был задержан 25-летний мужчина. Как выяснилось, злоумышленник, проходя между прилавками, незаметно скложил товар в свой пакет, а затем скрылся.По данному факту отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61